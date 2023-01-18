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Aydın'da bir anne ile iki çocuğu evde ölü bulundu! Sobadan zehirlenmişler...

Aydın'da bir anne ile iki çocuğu evde ölü bulundu! Sobadan zehirlenmişler...

AYDIN'dan yürek yakan bir haber geldi. Karacasu ilçesinde bir evde anne ile 2 küçük çocuğunun cansız bedenleri bulundu...

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir anne ve iki çocuğu evlerinde zehirlenmiş halde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Kılınç gece çalışmak için fırına gitti. Öğle saatlerinde eve gelen Yüksel Kılınç, eve girdiğinde karısı Gamze Kılınç (23), oğlu Özcan Alkan Kılınç (6) ve kızı Zübeyde Ayla Kılınç’ı yangın çıkan odada yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Karbonmonoksit zehirlenmesi

Babanın yardım çağrısı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, anne ve iki çocuğunun odada çıkan yangın sonrası karbonmonoksit zehirlenmesi ile hayatlarını kaybettiği üzerinde durulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelen ailenin yakınları ve mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşadı.

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