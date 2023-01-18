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Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Yasin Öztekin 2. lig takımına transfer oluyor

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen Yasin Öztekin 2. lig takımına transfer oluyor

Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra birçok Süper Lig takımında top koşturan Yasin Öztekin, 1. lig takımı Göztepe forması giyiyordu. Yasin Öztekin kariyerine 2. ligde devam edecek... Yasin Öztekin'in Kocaelispor'a imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Körfez ekibinin, Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Dortmund altyapısında yetişen Yasin, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor ve Samsunspor formalarını giydi. 35 yaşındaki oyuncu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Son olarak Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe'de top koşturan ve sezonun ilk yarısında takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Yasin Öztekin’in, Kocaelispor’a transferinde sona gelindiği öğrenildi.

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