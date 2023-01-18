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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye ve Suriye görüşmesi için kritik açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye ve Suriye görüşmesi için kritik açıklama

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye Savunma Bakanlarının Rusya'nın aracılığıyla görüştüğünü hatırlatarak, "Şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir basın toplantısı düzenledi. 2022 yılı faaliyetleri arasında Türkiye ve Suriye arasında normalleşme adımlarının Rusya'nın çabaları sayesinde başladığını söyleyen Bakan Lavrov, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda Türkiye, Suriye ve Rusya Savunma Bakanlarının Moskova'da bir araya geldiğini hatırlattı.

"Bizden yardım istediler"

Lavrov, "Bildiğiniz gibi Türkiye, Suriye ile ilişkilerini normalleştirmek istiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmeye hazır. Bu konuda bizden yardım istediler. Rusya’nın yardımı ile Türkiye ve Suriye’nin Savunma Bakanları görüştü. Şimdi de dışişleri bakanlarının bir araya geleceği görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" dedi.

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