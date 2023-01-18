Kemal Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaz indirimi çıkışı! Neyi bekliyorsunuz, yazın gelmesini mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden doğalgaz faturalarına indirim istedi. Tüm dünyada doğalgaz fiyatlarının düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, can yakan faturalara çare bulunmasını istedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyada doğalgaz fiyatlarının düştüğünü bu düşüşün Avrupa'da yüzde 80 olduğunu belirterek, Türkiye'de de doğalgaz faturalarının indirilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden iktidara yaptığı çağrıda, "Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?" diye sordu.

Kemal kılıçdaroğlu kişisel Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: "Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa'da bu ay %80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?"