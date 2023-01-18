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NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları toplandı

NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, ilk olarak Ukrayna-Rusya Savaşı olmak üzere ittifakın askeri konularını ele almak için Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

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NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer başkanlığındaki toplantıda, Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor.

İki gün sürecek toplantının ilk gününde ittifakın kapasite ve imkanlarının artırılarak savunma ve caydırıcılığının güçlendirilmesi, dijital dönüşüm, NATO kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi, askeri stoklar ve lojistik gibi başlıklar görüşülecek.

İkinci günde ise NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR), Kosova'da sahadaki durum ve güvenlik ortamı, NATO'nun Irak Misyonu kapsamındaki çalışmalar ve Ukrayna konusu ele alınacak.

Toplantının son oturumunda Ukrayna'yı görüşecek genelkurmay başkanları, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya NATO'nun devam eden desteğini değerlendirecek.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak sahadaki son durum hakkında bilgi verecek.

Toplantıya 30 NATO ülkesinin genelkurmay başkanlarının yanı sıra NATO'ya davet edilen ülke konumundaki İsveç ve Finlandiya'nın genelkurmay başkanları da katılıyor.

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