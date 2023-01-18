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Temel Karamollaoğlu'nun CHP'den aday gösterilmesi beklenen il belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Temel Karamollaoğlu'nun CHP'den aday gösterilmesi beklenen il belli oldu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6’lı Masada illerde ortak aday çıkarma fikri oluşursa SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Elazığ’dan aday gösterilmesi gerektiğini, bunu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiklerini söyledi.

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ’da ortak adaya sıcak bakmadığını belirten Erol, 2019 mahalli idareler seçimlerinde CHP ve İYİ Parti’nin ortak aday çıkardığını, Elazığlıların buna sıcak bakmadığını kaydetti.

Erol, CHP ile İYİ Parti’ye oy veren kitlenin farklı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'na teklif iletildi

6’lı Masanın illerde ortak aday çıkarma fikri oluşursa SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Elazığ’dan aday gösterilmesi gerektiğini ifade eden Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu teklifi ilettiğini vurguladı.

"CHP’li tüm kadrolar Kılıçdaroğlu’nın cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor"

İki büyükşehir belediye başkanının cumhurbaşkanı adayı olarak düşünülmesinin milletin CHP kadrolarına olan güveninin göstergesi olduğunu savunan Erol, CHP’li tüm kadroların Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini belirterek, herkesin bu konuda karar birliğine vardığını anlattı.
24 Ocak depremi sonrası Elazığ’a 3 eğitim kompleksi kazandırdıklarını vurgulayan Erol, okulların projelerinin büyük titizlikle yapıldığını bildirdi.

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