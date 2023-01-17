Önce Gabar şimdi de Şırnak! Vali ilk kazmayı vurdu hayırlı haberler vereceğiz
Şırnak-Eruh karayolu güzergahındaki Namaz Dağı'nda petrol için sondaj çalışması başladı. Şırnak Valisi Osman Bilgin, "inşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz, hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak” dedi.
Şırnak Valisi Osman Bilgin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ile Namaz Dağı bölgesi Eruh yolu 20'inci kilometresinde sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu.
Güvenlik güçleri tarafından bölgenin terörden temizlenmesiyle birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Şırnak ve civarı öncelikli arama alanları olarak belirlenerek, yoğun sismik veri toplama faaliyetleri gerçekleştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede Şırnak- Eruh Karayolu üzerinde bulunan Namaz Dağı'nda sondaj çalışması başladı. Burada açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak’ın artık her gün yeni güzel bir haber ile gündem olduğunu söyledi.
TPAO'nun çalışması sonucunda Şırnak-1 sahasında arama ve üretim çalışmasının başladığını aktaran Bilgin, şöyle konuştu:
"Bu çalışmalarla özellikle Gabar Dağı bölgesinde bulunan yüksek graviteli petrol, vatandaşların anlayacağı dilde bu petrolü motorin bir araca koyduğunuzda çok rahat çalışabileceğini biz yapılan teknik analizler ile biliyoruz. Gabar Dağı'ndaki tespitin ardından 10 kilometre ileride Kızılsu köyünde de devam ediyor. Şimdi de Şırnak bölgesinde hem arama hem de üretim kuyusu, inşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."