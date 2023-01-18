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Hatay'da feci olay: Kocanın acele etmesi karısının hayatına sebep oldu

Hatay'da feci olay: Kocanın acele etmesi karısının hayatına sebep oldu

HATAY'da yolun karşısına geçmeye çalışan karı-kocaya, trafiğin açılmasıyla hareket eden hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybederken yaralı eşi hastaneye götürüldü. Kocanın, eşinin elinden tutup önden koştuğu ve arkadaki eşinin kamyonun altında kaldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı...

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Alınan bilgiye göre kaza, Belen-İskenderun yolunun ilçe merkezinde yaşandı. Trafiğin ağır ilerlediği bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen-Akyurt çiftine, sıkışan trafikte araçların arasından karşıya geçmeye çalıştıkları sırada hafriyat kamyonu çarptı.

Oracıkta can verdi

Kazada kamyonun altında kalan Gülşen Akyurt (51), olay yerinde hayatını kaybetti.

Koca yaralı

Akyurt'un yaralanan eşi Mustafa Akyurt, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası bir vatandaş, kamyon şoförüne saldırdı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karı kocanın el ele birlikte koşarak karşıya geçmek istedikleri anlar yer alıyor.

Dehşet anı kameraya böyle yansıdı:

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