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Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mayıs' resti! 'Mayıslar bizimdir...

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mayıs' resti! 'Mayıslar bizimdir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağının sinyalini verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya üzerinden meydan okudu...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.  Sosyal medyadan paylaşım yapan Akşener, "Mayıslar bizimdir!" diye yazdı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı mesajını vererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950'de, 'Yeter söz milletindir' diyerek, milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde, 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de, 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de, 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz, 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine, 'yeter' diyecektir." 

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