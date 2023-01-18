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Kripto para dolandırıcılarının yeni yöntime deşifre edildi! Her ülkeye göre isim değişiyor

Kripto para dolandırıcılarının yeni yöntime deşifre edildi! Her ülkeye göre isim değişiyor

Kripto para dolandırıcıları her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor... Şimdi de insanları "lüks hayat" adı altında kandırmaya çalışıyolar. Kripto dolandırıcılarının vatandaşları nasıl tuzağa çektiği CNN TÜRK muhabiri Emel Telli'nin özel haberinde...

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Kripto para kullanıcıları yine dolandırıcıların hedefi oldu. Bu kez lüks hayat tezgahıyla... Türkiye'de Aylin Turel, Kanada'da Denis Jonk, Abd'de Abigail Lois diye geçiyor. Haber görünümlü bir metinde bu ismin kısa zamanda çok para kazandığı iddia ediliyor. Dolandırıcılar, bunun için de genç bir kadının lüks ortamlarda çekilmiş fotoğraflarını kullanıyor. Her ülkede ismi değişen bu genç kızın belli bir süre içerisinde milyonlarca dolar kazandığı anlatılıyor.

"Böyle bir kazanç yöntemi imkansız"

Bilişim uzmanı Emre Özcan," Yazılan hikayede 17 gün içersinde 19 bin dolara kadar kazanabileceğiniz söyleniyor. Böyle bir kazanç yöntemi hiçbir yerde yok. İmkansız. Bu gösterişli hayat üzerinden bize bir Kripto Para dolandırıcılığı dayatması var." dedi.

Dolandırıcıların insanları nasıl kandırdığını anlatan Özcan, "Sizden küçük bir garanti ister büyük miktar vereceğini söyleyerek garanti ister sonra bakarsınız ki o para elinden gitmiş olur. Ülkede işlem gören borsalar üzerinde bir araştırma yapılması gerekiyor. Bu sistemin güvenlik adımlarının geçerli olup olmadığını kontrol edilmesi lazım. Garanti paranızı sistemden alıp almamanız çok önemli." ifadelerini kullandı.

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