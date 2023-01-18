Üfürükçü Süleyman evlilik teklif etti! Hilal'in cevabı yok artık dedirtti Müge Anlı'da anne kriz geçirdi
18 yaşındaki Hilal Baltacı'nın ailesi, kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla Müge Anlı programına başvurdu. Çok geçmeden Hilal Baltacı'nın 'Üfürükçü Süleyman' denilen kişinin yanında olduğu haberi geldi. Hilal'in annesi, kızının üfürükçü Süleyman tarafından kandırıldığını öne sürdü. İddialar sonrası bugün 18 yaşındaki Hilal ve kaçtığı 51 yaşındaki Süleyman canlı yayına çıktı. Süleyman'dan Hilal'e evlilik teklifi geldi...
18 yaşındaki Hilal Baltacı'nın kaçırılmasıyla ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Aile geçtiğimiz gün kızlarının "üfürükçü Süleyman" tarafından kaçıldığını iddia etti.
Genç kızın, Süleyman'ın yanında mutlu olduğunu, aile evine dönmek istemediğini açıklaması herkesi şaşırttı. Bugünkü programda ise ortalık karıştı.
Süleyman, kendisinden 33 yaş küçük olan Hilal ile canlı yayına çıktı.
Süleyman'a tepki gösteren Müge Anlı, "Bu nasıl bir sevgi? Bir dakika, dudak dudağa öpüşürken bir çocukla fotoğraf çektirip internette paylaşıyorsunuz.