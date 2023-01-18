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Üfürükçü Süleyman evlilik teklif etti! Hilal'in cevabı yok artık dedirtti Müge Anlı'da anne kriz geçirdi

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Üfürükçü Süleyman evlilik teklif etti! Hilal'in cevabı yok artık dedirtti Müge Anlı'da anne kriz geçirdi

18 yaşındaki Hilal Baltacı'nın ailesi, kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla Müge Anlı programına başvurdu. Çok geçmeden Hilal Baltacı'nın 'Üfürükçü Süleyman' denilen kişinin yanında olduğu haberi geldi. Hilal'in annesi, kızının üfürükçü Süleyman tarafından kandırıldığını öne sürdü. İddialar sonrası bugün 18 yaşındaki Hilal ve kaçtığı 51 yaşındaki Süleyman canlı yayına çıktı. Süleyman'dan Hilal'e evlilik teklifi geldi...

Üfürükçü Süleyman evlilik teklif etti! Hilal'in cevabı yok artık dedirtti Müge Anlı'da anne kriz geçirdi

18 yaşındaki Hilal Baltacı'nın kaçırılmasıyla ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Aile geçtiğimiz gün kızlarının "üfürükçü Süleyman"  tarafından kaçıldığını iddia etti.

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Üfürükçü Süleyman evlilik teklif etti! Hilal'in cevabı yok artık dedirtti Müge Anlı'da anne kriz geçirdi

Genç kızın, Süleyman'ın yanında mutlu olduğunu, aile evine dönmek istemediğini açıklaması herkesi şaşırttı. Bugünkü programda ise ortalık karıştı.

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Üfürükçü Süleyman evlilik teklif etti! Hilal'in cevabı yok artık dedirtti Müge Anlı'da anne kriz geçirdi

Süleyman, kendisinden 33 yaş küçük olan Hilal ile canlı yayına çıktı.

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Üfürükçü Süleyman evlilik teklif etti! Hilal'in cevabı yok artık dedirtti Müge Anlı'da anne kriz geçirdi

Süleyman'a tepki gösteren Müge Anlı, "Bu nasıl bir sevgi? Bir dakika, dudak dudağa öpüşürken bir çocukla fotoğraf çektirip internette paylaşıyorsunuz.

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