Hindistan'da felaket uçurtma ipi 6 kişiyi öldürdü, 200 kişi yaralandı! Bildiğiniz ip değil...

HİNDİSTAN'da uçurtma festivalinde 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarına uçurtmalardaki ipler neden oldu... Festivalde 200'den fazla kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Hindistan'ın Uttarayan eyaletindeki geleneksel uçurtma festivali felaketle sonuçlandı. Uçurtmaların ipleri alandaki kişilerin boğazlarına takıldı. Boğazları kesilen 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer 200'den fazla insanın da yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında çok sayıda çocuk bulunuyor.

Hafta sonu düzenlenen festivalde insanlar kışın yaza dönüştüğü günü kutlamak için teraslardan ve çatılardan uçurtma uçurdu. NDTV, iki yaşındaki bir çocuğun Gujarat, Bhavnagar'da babasıyla birlikte dışarı çıktığı sırada bir uçurtma ipine dolandığını bildirdi.

Başka bir olayda, üç yaşındaki bir çocuk annesiyle birlikte eve yürürken boynu uçurtma ipiyle kesildi.

İp nasıl öldürdü...

Festival birçok insan kendi uçurtma ipleriyle diğer uçurtmaları kesmeye çalışıyor. Bunu daha etkili bir şekilde yapabilmek için ipler cam tozları ve metallerle daha keskin bir hale getiriliyor.

Binden fazla hayvan yaralandı

Uçurtma festivali hayvanlar için de tehlike arz ediyor. Eyalet yetkilileri 300'den fazlası kuş olmak üzere binden fazla hayvanın yaralandığını açıkladı.