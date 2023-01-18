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Bayraktar TB2 dev rakiplerini solladı Kuveyt'te imzalar resmen atıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayraktar TB2 dev rakiplerini solladı Kuveyt'te imzalar resmen atıldı

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. 2019 Temmuz ayından bu yana devam eden süreçte, Amerika, Avrupa ve Çin’den önemli firmaların yer aldığı rekabetin kazananı Türk firması Baykar oldu.

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Uluslararası alanda kendini kanıtlayan Bayraktar TB2 için Kuveyt Savunma Bakanlığı ile 370 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı. Böylece Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

Amerikalı, Avrupalı ve Çinli firmaları geride bıraktı

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı Türkiye’nin milli SİHA’sı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019’da Kuveyt’te gerçekleştirilen demo uçuşunda önemli bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.

1,18 milyar dolarlık rekor ihracat

Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olarak dikkat çeken Baykar’ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.

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