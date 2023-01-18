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'Satılık böbrek' var! Bağışçıdan çok böbrek satmak isteyen var geçinmek için...

'Satılık böbrek' var! Bağışçıdan çok böbrek satmak isteyen var geçinmek için...

Ekonomik sorunlar ve hayat pahalılığı vatandaşı her gün biraz daha ezerken, geçinmek için böbreğini satmak isteyenlerin sayısında patlama yaşanıyor. Türk Böbrek Vakfı'na başvurup böbreğini satmak istediğini söyleyenlerin sayısında patlama yaşanıyor...

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Hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Sosyal medya üzerinden böbreğine alıcı arayanlar kadar Türk Böbrek Vakfı'na başvurup da böbreğini satmak isteyenlerin sayısında da büyük artış yaşanıyor. Yasa dışı yollardan böbreğini satmak isteyenlerden bazılarının Türk Böbrek Vakfı’na başvurduğunu belirten Vakıf Başkanı Timur Erk, telefonla arayan kişilerin vakfın yöneticileri tarafından bilgilendirilerek bu kararlarından vazgeçirilmeye çalışıldığını vurguladı.

Satmak isteyenler bağışçıların sayısını geçti

"Bağış yapmak isteyenlerin haricinde, satmak isteyenlerle ilgili bir durum var. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da resesyon, durgunluk, ekonomik nedenlerle organlarını satmak isteyen on binlerce, yüz binlerce kişi var" diyen Timur Erk, "Ülkemizde ne yazık ki organlarını satmak isteyenlerin sayısı, organlarını bağışlayanların oldukça üstüne çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

Günde 15-20 kişi böbreğini satmak istiyor

"Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından devamlı talepler geliyor. Aracılık isteniyor. Bunlar, günde 15 ile 20 arasında değişiyor" diyen Türk böbrek Vakfı Başkanı Erk, "Eskiden bu rakamlar günde 5 civarındaydı. Yurt içinden özellikle günde 10-15 civarında ortalama talep geliyor. Bunların yüzde 50’si sosyal medya üzerinden, diğer yarısı ise telefonla geliyor" bilgisini verdi.

'Biliyoruz yasak ama gene de...'

Şu anda ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını anlatan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Hepsi soruyor, ‘Biz biliyoruz bu işin ticaretinin yasak olduğunu ama yine de ihtiyacımız var. Bir arkadaşımın böyle bir ihtiyacı var. Acaba ben verebilir miyim’ diyerek devreye giriyorlar. Sonra, hatta şu anda daha yeni öğrendim, diyorlarmış ki telefonu açan bizim arkadaşlarımıza, ‘Niçin satışı yasak?’ O zaman da arkadaşlarımızın bazen sabırları kalmıyor, ‘Meclis’e, parlamentoya sorun’ demeye getiriyorlarmış. Yani böyle bir durum var.’’ dedi.

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