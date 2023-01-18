BIST 5.384
DOLAR 18,79
EURO 20,36
ALTIN 1.155,37
HABER /  GÜNCEL

PKK elebaşı Mustafa Karasu, İmamoğlu'na sahip çıktı

PKK elebaşı Mustafa Karasu, İmamoğlu'na sahip çıktı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Ahmak' sözleri ile hakaret eden Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. Karasu, "Demişse ne olmuş yani? İmamoğlu'na yapılan HDP'ye yapılmış gibidir." dedi

Abone ol

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, terör örgütüne yakın medya organında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıktı. 

"İmamoğlu'na yapılan Hdp'ye yapılmıştır"

Örgütün sözde yayın organına konuşan Karasu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması ve ceza alması ile ilgili, "İmamoğlu'na nasıl uydurmayla bilmem ahmak demiş ya ahmak diyebilir. Ne olacak yani? Yani o da zaten şeye söylemiş. Süleyman Soylu'ya söylemiş. Onun için ceza veriyor ya. İmamoğlu'na niye yapılıyorsa HDP'ye yapılan odur." dedi.

"Hdp yasal kurulmuş bir parti değildir"

"HDP bir binada şey değil yasal kurulmuş bir parti de değil. Yani HDP kalkışmaların ortaya çıkardığı bir parti." diyen Karasu AK Parti ve MHP İttifakı'nı yıkmaları gerektiğini söyledi.

"Ak Parti ve Mhp'yi yıkamazsak bizi yok edecekler"

Karasu, "Saldırılar daha da gelişebilir yani. Bu yönüyle biz halka çağrı yapıyoruz. Halkımız bütün kurumlarına sahip çıkmalı, demokrasi mücadelesine katılmalı. AKP, MHP faşizmini yıkmak için saldırılar ne olursa olsun bu mücadele ısrar etmeli. Yoksa yok edecekler bizi." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayraktar TB2 alan 28'inci ülke Kuveyt oldu
Bayraktar TB2 alan 28'inci ülke Kuveyt oldu
Karagümrük'e 5-3 üstünlük kuran Başakşehir tur atladı
Karagümrük'e 5-3 üstünlük kuran Başakşehir tur atladı
Hackerların çöken Kripto para borsası FTX'den çaldığı para dudak uçuklattı
Hackerların çöken Kripto para borsası FTX'den çaldığı para dudak uçuklattı
Yargıtay Başkanı açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağı seçimden önce kesinleşir mi?
Yargıtay Başkanı açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağı seçimden önce kesinleşir mi?
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Mesut Özil, 125 gün sonra sahaya çıktı
Mesut Özil, 125 gün sonra sahaya çıktı
'Satılık böbrek' var! Bağışçıdan çok böbrek satmak isteyen var geçinmek için...
'Satılık böbrek' var! Bağışçıdan çok böbrek satmak isteyen var geçinmek için...
Bayraktar TB2 dev rakiplerini solladı Kuveyt'te imzalar resmen atıldı
Bayraktar TB2 dev rakiplerini solladı Kuveyt'te imzalar resmen atıldı
Kılıçdaroğlu'ndan doğal gaz çıkışı: Faturalar can yakıyor ne bekliyorsunuz
Kılıçdaroğlu'ndan doğal gaz çıkışı: Faturalar can yakıyor ne bekliyorsunuz
Emine Erdoğan'dan sıfır atık paylaşımı
Emine Erdoğan'dan sıfır atık paylaşımı
KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evleri söz verilmeden 1 yıl önce tamamlandı
KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evleri söz verilmeden 1 yıl önce tamamlandı
Hayatını kaybeden Alperen'in ailesine tazminat! Okul servisinde unutulmuştu...
Hayatını kaybeden Alperen'in ailesine tazminat! Okul servisinde unutulmuştu...