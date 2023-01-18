Yargıtay Başkanı açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağı seçimden önce kesinleşir mi?

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yerel mahkemenin verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili konuştu. İmamoğlu hakkındaki davanın Mayıs ayında yapılacak seçimlerden önce kesinleşip kesinleşmeyeceği sorulan Yargıtay Başkanı Akarca,

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın '2022 Yılı Değerlendirme Basın Toplantısı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı aynı zamanda hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verilen davanın seçimden önce tamamlanıp tamamlanmayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine, "Ahmak" demesine yanıt olarak "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" dediği için, YSK Üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Siyasi yasak da getiren ceza, yalnızca istinaf ve Yargıtay da bu kararı onarsa geçerli olacak.

Daha İstinaf süreci var

Akarca, konu ile ilgili olarak, "Yargılama süreci devam ediyor. Daha istinaf sürecine gidecek. İstinaftan sonra verilen karar orada denetlenecek. Sonraki aşamayı bilemiyoruz. Belki buraya hiç gelmeyecek." dedi.

Seçimden önce mi sonra mı?

Davanın Yargıtay'a gelmesi durumunda önce Yargıtay Başsavcılığı'nın dosyayı inceleyeceğini belirten Akarca, "Tebliğname hazırlayıp daireye yollayacak. Sonra daire gün verecek iş yüküne göre. Seçimden önce mi gelir sonra mı, karar tamamen süreçte yer alan yargı mensuplarına ait" dedi.