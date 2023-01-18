6 yaşında evlendirilen Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'le ilgili flaş gelişme! Bakan Derya Yanık açıkladı

“İstanbul ilinde, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Y.Z.G.’nin kızı H.K.G.; altı yaşında iken Vakfın talebelerinden K.İ. (15.01.1975 doğumlu) ile dini nikâh kıyması, sonrasında resmi nikâhla evlenmeleri, H.K.G.’nin altı yaşından itibaren K.İ. tarafından nitelikli cinsel istismara ve cinsel saldırıya maruz kalması iddialarına ilişkin olarak;