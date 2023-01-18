6 yaşında evlendirilen Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'le ilgili flaş gelişme! Bakan Derya Yanık açıkladı
İsmailağa Cemaatine bağlı Nirahur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken müridi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği iddisıyla igili dava süreci devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, H.K.G.'nin son durumu ve hakkında alınan güvenlik önlemlerini açıkladı...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, 6 yaşında imam nikâhı ile evlendirdiği iddia edilen kızı H.K.G. ile ilgili son bilgileri verdi. "Talebi doğrultusunda okuma yazma kursuna yönlendirilmiş, ilkokul diplomasını açık öğretim üzerinden alması sağlanmış, ortaokul eğitimine başlamıştır. Meslek edindirme kursuna yönlendirilen H.K.G., aşçılık sertifikası alarak istihdama katılımı sağlanmıştır” dedi.
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Gümüşel’in, imam nikâhı ile evlendirdiği kızı H.K.G. ile ilgili süreci, TBMM gündemine taşıyan Tip Milletvekili Sera Kadıgil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yanık, Kadıgil’in önergesine yanıt verirken, şu bilgileri aktardı:
“İstanbul ilinde, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Y.Z.G.’nin kızı H.K.G.; altı yaşında iken Vakfın talebelerinden K.İ. (15.01.1975 doğumlu) ile dini nikâh kıyması, sonrasında resmi nikâhla evlenmeleri, H.K.G.’nin altı yaşından itibaren K.İ. tarafından nitelikli cinsel istismara ve cinsel saldırıya maruz kalması iddialarına ilişkin olarak;
Müşteki H.K.G. 30.11.2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, eşinin kendisine küçük yaştan itibaren cinsel istismarda bulunduğuna ve 2012'de yaşının tespiti yapılırken hastanede yerine bir başkasının kemik testine sokulduğuna ilişkin şikayetçi olmuş ve savcılık makamının yönlendirmesi ŞÖNİM’e götürülmüş, ŞÖNİM’den çocuğu M.E.İ. ile birlikte barınma hizmeti almıştır.