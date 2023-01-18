Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren maçta penaltılarda Karagümrük'e 5-3 üstünlük kuran Başakşehir tur atladı.Abone ol
Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarda Fatih Karagümrük'e 5-3 üstünlük kuran Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı.
Fatih Karagümrük'te 68. dakikada Diagne takımını öne geçirdi. 71. dakikada Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı golle maçın normal süresi 1-1 tamamlandı.
Uzatma bölümü nefes kesti!
Uzatma bölümünde 115. dakikada Fatih Karagümrük'te 115. dakikika Kerim Frei takımını yeniden öne gçeirdi. 120+1. dakikada Deniz Türüç'ün penaltı golüyle maç penaltılara gitti.
Biraschi penaltıyı kaçırdı, Başakşehir turladı!
Başakşehir'de Deniz Türüç, Lucas Lima, Berkay Özcan, Ndayishimiye, Caiçara penaltı vuruşlarında topu ağlara gönderdi. Fatih Karagümrük'te Colin Kazım, Dresevic, Shukurov topu ağlara gönderdi ancak Biraschi penaltıyı kaçırdı.