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Bayraktar TB2 alan 28'inci ülke Kuveyt oldu

Bayraktar TB2 alan 28'inci ülke Kuveyt oldu

Kuveyt Savunma Bakanlığı; Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da tekliflerine rağmen tercihini Bayraktar TB2'den yana kullandı.

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Türkiye savunma alanında kendinden söz ettirmeye devam ediyor.  Özellikle Dağlık Karabağ, Libya, Suriye ve son olarak da Ukrayna-Rusya savaşında rüştünü ispat eden TB2 için birçok ülke sıraya girdi.

Başta Ali Babacan olmak üzere bazı muhalif isimlerin asılsız eleştirilerine maruz kalan Bayraktar, son olarak Kuveyt'in ilgisini çekti.

28 ülkeyle imza atıldı

Kuveyt, Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan 28'inci ülke oldu.

Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı.

2019 yılından beri devam eden süreç noktalandı

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı.

Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı Türkiye’nin milli SİHA’sı Bayraktar TB2 oldu.

Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019’da Kuveyt’te gerçekleştirilen demo uçuşunda önemli bir başarı göstermişti.

Uçuş denemelerinde rekor kırdı

Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.

Alanında ihracat lideri oldu

Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.

2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

1,18 milyar dolarlık ihracat

2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Geçen yılın cirosu 1,4 milyar dolar

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olarak dikkat çeken Baykar’ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.

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