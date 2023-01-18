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Açıklanan seçim tarihi sonrası 6'lı masada adaylık krizi çıktı

Açıklanan seçim tarihi sonrası 6'lı masada adaylık krizi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasının ardından 'Seçim tarihi belli olsun adayımızı açıklarız' beyanlarında bulunan 6'lı masanın adaylık konusunda nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ilk kez, seçim tarihi için kulislerde dillendirilen 14 Mayıs'ı telaffuz etti.

"14 mayıs'ta milletim 'yeter' diyecek"

14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in kazandığı seçimi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını verecek. Vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız." dedi.

Aday duyurusu için seçim tarihinin açıklanmasını istemişlerdi

Bu açıklamanın ardından gözler CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinden oluşan 6'lı Masa'ya çevrildi. Bu masada oturan liderler, bu zamana kadar henüz bir aday ismi konuşmadıklarını ve seçim tarihi ilan edilinceye kadar adaylarını açıklamayacaklarını söylemişlerdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşmada, "Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı alındıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var kendi aramızda konuştuğumuzda. Bu eğilime şu ana kadar hepimiz katıldık. Bir arkadaşımız dillendirdi 'böyle yapalım' diye, biz de 'olur' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

26 ocak'ta bir araya gelecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs" açıklamasının ardından şimdi tüm gözler 6'lı Masa'ya çevrildi. 6 muhalefet lideri, 26 Ocak'ta Akşener'in ev sahipliğinde toplanacak. Son kez gözden geçirilecek olan Geçiş Süreci Yol Haritası ve Ortak Politikalar Metni ise 30 Ocak'ta liderler tarafından açıklanacak.

Adaylık tartışmaları yeni sıkıntılara gebe

6'lı masa sürekli bir araya gelirken adaylık konusunda tek bir arpa boyu bile mesafe katedemedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda Akşener'i ikna edememesi ve Akşener'in ise sürekli İmamoğlu ile Yavaş'ı koz olarak kullanması masadaki gerginliği artırdı. 

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından ise adaylık konusunda yeni tartışmaların ve kavgaların yaşanması bekleniyor.

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