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6'lı masada sürpriz aday! "Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim"

6'lı masada sürpriz aday! "Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim"

Seçim tarihi belli oldu ancak 6'lı masada adaylık krizi hala çözüme kavuşmadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Cumhurbaşkanı adayı olmak için 6'lı masaya dilekçe yazacağını duyurdu.

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Mülteci karşıtlığıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu defa gözü yükseklere dikti. Özcan, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacak özgüvene ve başarı öyküsüne sahip olduğunu söyledi. "Kendime güveniyorum" diyen Tanju Özcan, girdiği son 5 seçimi de kazandığını hatırlattı.

"Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim"

Özcan, "Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu), bazen 'başarı öyküsü' diyor ya işte o bende var. Devlet tecrübesine de sahibim; 8 yıl milletvekilliği yaptım. 1991'de üniversiteye girerken Türkiye'nin altın çocuklarından biriydim. Her türlü puan türünde ilk 500'e girdim. Yüksek lisans yaptım. Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim. Siyasi deneyimim de ondan az değil. Ekrem Bey (İmamoğlu) ve Mansur Bey'den (Yavaş) de daha iyiyim. Yani bu ülkeyi ben niye yönetmeyeyim? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesi'ni yönetiyorsam Türkiye'yi de yönetirim" dedi.

"Mansur Yavaş'ın benden ne fazlası var?

Mansur Yavaş'ı çok sevdiğini vurgulayan Tanju Özcan "Size soruyorum, Mansur Bey'in benden ne fazlası var? Ben Ankara, o İstanbul hukuk mezunu. O Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış, ben senelerce vekillik... Ben milletvekiliyken Ekrem Bey, Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Yani benim 10 yıl önce bulunduğum görevlerdeydi" ifadelerini kullandı.

"Yarın başvuracağım"

Bolu Belediye Başkanı Özcan, "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna ilişkin ise "Bilmiyorum" cevabını verdi. Özcan "Seçim tarihi açıklansın adayımızı duyuracağız demişlerdi. Şu an aklıma geldi, eğer aday söylenmezse 6'lı masaya bir dilekçe yazıp 'Ben aday olmak istiyorum' diyebilirim. Seçim tarihi de neredeyse netleşti. Hatta dilekçeyi yarın yazayım" diye konuştu.

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