Nagehan Alçı ile Ümit Özdağ arasında Suriyeliler polemiği!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çıkışlarına cevap veren Nagehan Alçı, "Kendini bu gerçeklere yavaş yavaş alıştır Suriyeliler pasaport da alacak, memur da olacak" dedi.

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Suriye'de 11 yıl önce başlayan iç savaşla birlikte yıllara yayılan bir göçmen krizi de dünyayı etkilemeye başladı. Büyük çoğunluğu Türkiye'de barınmakla birlikte milyonlarca insan Suriye'den ayrılarak göçmen konumuna düştü.

Türkiye güney sınırlarında güvenli bölgeler oluşturarak gönüllü dönüşler için projeler geliştirirken kamuoyunda Suriyelilerin geri dönüp dönmeyeceği, daha doğrusu gönderilip gönderilemeyeceği tartışma konusu.

Ümit Özdağ ve Nagehan Alçı'nın Suriyeliler kavgası

Bu konuda başı çeken isimlerden biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.

Özdağ'ın Suriyelilere yönelik çıkışlarının çoğu 'ırkçılık' olarak nitelendirilirken tam tersi görüşler de hakim.

Onlardan biri de gazeteci Nagehan Alçı.

"Özdağ kendini bu gerçeklere alıştırsın"

Alçı konuya ilişkin "Özdağ'ın hedefinde olmaktan gurur duyarım" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Bu yazıyı, "Sevgili Özdağ kabuslar görecek ama Suriyeliler yarın öbür gün bu ülkede hakim de olacaklar, bürokrat da olacaklar. Kendisini bu gerçeklere yavaş yavaş alıştırmasında fayda var…" notuyla paylaştı.

"Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz"

Özdağ ise bu paylaşıma, "Annan planı dedin, Cemaat dedin, Açılım dedin HEP yanıldın. Suriyeliler kalsın diyorsun yanılıyorsun. Türk çocuklarının rızkını yedirmedik, vatanını böldürmedik diye SEN kabuslar göreceksin Türkiyeyi 13 milyon işgalciden kurtaracağız. Arkalarından ağlamaman için seni de yolluyoruz." ifadeleriyle cevap verdi.

"Devlet memuru da olacaklar diplomat da"

Sosyal medyada başlayan bu tartışmaya Alçı şu ifadelerle devam ettirdi:

"Göçmenlerin büyük çoğunluğu üreterek, çalışarak Türkiye’nin iktisadi kalkınmasına hizmet ediyorlar Ümit Özdağ. Irkçılar iyi öğrensin: Yok etmek istediğiniz o göçmenler Türkiye mozaiğimizin bir parçasıdır artık. Pasaport da alacaklar. Devlet memuru da, diplomat da olacaklar."