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HABER /  POLİTİKA

Gaziantep'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfa gafı

Gaziantep'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfa gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te olduğunu unutarak "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaretler bulunmak üzere Gaziantep'e gitti. Burada "Güneydoğu Hemşeri Buluşması" programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir gafa daha imza attı.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te olduğunu unuttu. 

Şanlıurfa gafı

Gazianteplilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.

"14 Mayıs'ta sandığa gideceğiz"

Konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, "Sandıklar gelecek. 14 Mayıs'ta seçim olacak ve sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız" dedi.

Çiftçilere bedava elektrik sözü

Kılıçdaroğlu, daha önce de söylediği gibi yine bedava elektrik sözü vererek "Çiftçiler bizi en çok elektrikten şikayet ediyordu. Faturaların çok yüksek geldiğini ve ödeyemediklerini söylüyorlardı. Ben de Şanlıurfalılara dedim ki önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesini bize verin elektriğin tamamını çiftçilere bedava verelim. Bunu yine söylüyorum. Sayın Erdoğan dedi ki; 'Elinden tutan mı var yap.' Biz de Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bunu yaptık. Belediye Başkanımız güneş panellerinden elektrik elde etti ve bu elektriği çiftçilerin kurduğu kooperatifle çiftçilerin elektriği bedava veriliyor. Daha bu ay kurdelesini kestik bu projenin" ifadelerini kullandı.

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