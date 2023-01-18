ABD'de kritik zirve: F-16 talebinin onaylanmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi.

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Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacakları toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ekonomik işbirliğini konuşacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu: F-16 talebinin onaylanmasını bekliyoruz

Çavuşoğlu, "Geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız." dedi.

Türkiye'nin F-16 talebinin, sadece Türkiye için değil NATO ve ABD'nin güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İşbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmede başta PKK terör örgütü olmak üzere terörle mücadele, Suriye, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kafkaslar'daki gelişmelerin de ele alınacağını söyledi. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nı kurumsallaştıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu mekanizmanın şimdiye kadar çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Blınken: Ortaklık ruhu içinde fikir ayrlıklarını çözeceğiz

Blinken ise Türkiye ile ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparken müttefikler olarak iki ülke arasında bazı konularda farklıların olduğuna da işaret etti. Blinken, "ABD-Türkiye stratejik mekanizması bizim için büyük önem taşıyor. Yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarını çözeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolünü takdir ettiklerini vurgulayan Bilinken, Ukrayna başta olmak üzere bölgedeki birçok sınamayı ve iki müttefik olarak Türkiye-ABD işbirliğini ele alacaklarını ifade etti.