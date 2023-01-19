BIST 5.384
DOLAR 18,79
EURO 20,31
ALTIN 1.154,15
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'de deprem oldu! İzmir'de de hissedildi AFAD ve valilikten açıklama

Çanakkale'de deprem oldu! İzmir'de de hissedildi AFAD ve valilikten açıklama

ÇANAKKALE’de deprem oldu.  Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.22 sıralarında Ege Denizi’nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin 17,02 kilometre açığında meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 05.26 da Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Karşılıksız para desteğine zam geldi! İslam Memiş tek tek zamları açıkladı en az 33 bin lira ödenecek
Foto Galeri Karşılıksız para desteğine zam geldi! İslam Memiş tek tek zamları açıkladı en az 33 bin lira ödenecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan muşta olayı ile ilgili açıklama
Beşiktaş'tan muşta olayı ile ilgili açıklama
Abdullah Avcı: Yusuf Yazıcı çok özel bir oyuncu
Abdullah Avcı: Yusuf Yazıcı çok özel bir oyuncu
ABD'de kritik zirve: F-16 talebinin onaylanmasını bekliyoruz
ABD'de kritik zirve: F-16 talebinin onaylanmasını bekliyoruz
Trabzonspor uzatmalarda açıldı! Ümraniye'de farka gittiler
Trabzonspor uzatmalarda açıldı! Ümraniye'de farka gittiler
Gaziantep'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfa gafı
Gaziantep'e giden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfa gafı
Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu operasyonu
Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu operasyonu
6'lı masada sürpriz aday! "Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim"
6'lı masada sürpriz aday! "Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim"
Nagehan Alçı ile Ümit Özdağ arasında Suriyeliler polemiği!
Nagehan Alçı ile Ümit Özdağ arasında Suriyeliler polemiği!
SGK, emekli maaş hesaplama tablosunu açtı
SGK, emekli maaş hesaplama tablosunu açtı
THY'den taşeronda çalışan personele kadro müjdesi
THY'den taşeronda çalışan personele kadro müjdesi
Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup etti
Ankaragücü, Beşiktaş'ı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup etti
Açıklanan seçim tarihi sonrası 6'lı masada adaylık krizi çıktı
Açıklanan seçim tarihi sonrası 6'lı masada adaylık krizi çıktı