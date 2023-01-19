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Abdullah Avcı: Yusuf Yazıcı çok özel bir oyuncu

Abdullah Avcı: Yusuf Yazıcı çok özel bir oyuncu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Yusuf Yazıcı çok özel ve bizi yurtdışında güzel temsil eden bir oyuncu." dedi.

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Doğru zamanda golü bulduk"

"Devrede 3 değişiklikle oyuncu kalitesini yukarı çektik. Bir 'diamond' modeli denedik. Daha iyisini yapabilirdik. Oyun sonunda direkt oyun ve kenar ortasını denedik. Maç biterken doğru zamanda golü bulduk. Büyük takım ve kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi."

"Yusuf Yazıcı çok özel bir oyuncu"

"Yusuf Yazıcı çok özel bir oyuncu. Önemli kaynak sağlayarak giden, bizi yurtdışında güzel temsil eden bir oyuncu. Geldiğinde sakatlıkları, tedavileri, inişleri, çıkışları oldu. Sakatlıktan çıktıktan sonra 15-20 gündür iyi çalışıyor. Performansı önemliydi."

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