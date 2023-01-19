Beşiktaş'tan muşta olayı ile ilgili açıklama

Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında sahaya atılan muştayla ilgili açıklama yayınladı.

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Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda tur atlayan Ankaragücü oldu.

Mücadelenin 60. dakikasında Beşiktaş’ta Muleka, Atakan ile girdiği mücadelenin ardından rakibinin yüzüne yaptığı hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.

64. dakikada karşılaşmanın hakemi Sarper Barış Saka, VAR’dan gelen talimatla kenara gelip pozisyonu izledi. Saka, pozisyonu izledikten sonra Muleka’ya çıkardığı kırmızı kartı iptal edip sarı kart gösterdi.

Muşta atıldı

Bu pozisyonun yaşandığı sırada ise Ankaragücü tribünlerinden sahaya muşta atıldı. Portekizli orta saha Gedson Fernades ise atılan ismi saha kenarına götürdü.

Beşiktaş yaşanan bu olaylarla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı.

Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz.

Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara rağmen cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu bir kez daha vurguluyor ve futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz."