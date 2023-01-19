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Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti verdi gözler Altılı Masa’da! İşte adayın duyurulacağı tarih

Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti verdi gözler Altılı Masa’da! İşte adayın duyurulacağı tarih

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesi 6’lı masa kurmaylarını hareketlendirdi. CHP’liler “Adayımız şubatın ortası gibi açıklanır” dedi.

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Seçim tarihi tartışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya 'yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından gözler adayını açıklamayan altılı masaya çevrildi.

CHP’li kurmaylar, “30 Ocak’ta ortak hükümet programının tanıtımı yapılacak. Bundan sonra aday konusu gündeme gelir. ‘Ortak program’ ve ‘yol haritasının birlikte veya ayrı ayrı tanıtılması konusu tartışılıyor. İki konunun birbirinin gölgesinde kalması istenmiyor. Belki ortak aday Yol Haritası ile birlikte açıklanır. Ama adayın açıklanması kesin şubatta olur, marta kalması mümkün değil. Şubat ayı ortası gibi en uygun...” dedi.

"Zaman açısından bir şey kaybettirmez"

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Kurmaylar, Altılı Masa’nın adayının açıklamada geç kaldığı yönündeki eleştirilere de, “Ortak adayın tanınma sorununun olmadığını biliyoruz. Tanınma sorunu olan bir aday düşünülseydi, isim 6 ay önceden açıklanırdı. Ancak böyle bir sorun yok, önümüzdeki ay açıklanması zaman açısından bir şey kaybettirmez” diye yanıt verdi.

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