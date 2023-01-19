Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 kişi öldü

MARDIN’in Artuklu ilçesinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3’ü öldürüldü, 2’si ağır yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araçta bulunan 5 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı saldırıya uğradı.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 2’sinin ağır yaralandığını belirledi.



Hayatını kaybedenler ve yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.