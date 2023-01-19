Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak! İlk alım bu yıl olacak

Yerli otomobil Togg'da geri sayım başladı. Bu yılın Nisan ayında trafiğe çıkması planlanan Togg'un kullanım yelpazesi genişletiliyor.2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım bu yıl yapılacak.

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Togg tarafından üretilen 30 bin elektrikli otomobilin, devlet kurumlarının kullanımına sunulması planlanıyor. Togg’un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üstlenecek.

Kamuya bu yıl 500 TOGG alınacak

Kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak. Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

"Kamu alım garantisini hayata geçiriyoruz"

TRT Haber'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin, "Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Tükiye sathında görünmesini sağlamış olacağız." dedi.