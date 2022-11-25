Togg CEO'su Karakaş fiyat bombasını patlattı! Piyasalar altüst olacak

Daha sonra basın mensuplarına bilgilendirmede bulunan Togg'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Togg'un 15 seneye yayılmış 3,5 milyar avroluk bir yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yatırımın 5 farklı modelde "akıllı cihaz", 175 bin üretim ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini kapsadığını anlatan Karakaş, "2023 sonu itibarıyla Togg için toplamda 1,8 milyar avroluk kaynak harcanacak. Bu kaynağa akıllı cihaz, kampüs ve teknoloji geliştirmek için yapılan yatırımlar da dahil." dedi.