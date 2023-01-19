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Araştırmada çarpıcı sonuç! Corona geçirdikten sonra Covid-19 aşısı olduysanız...

Araştırmada çarpıcı sonuç! Corona geçirdikten sonra Covid-19 aşısı olduysanız...

Koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan uluslararası bir araştırmada, virüse enfekte olup ardından aşı olanlarla ilgili dikkat çeken bir veri ortaya atıldı. Hastalığı geçirdikten sonra aşı yaptıranların 12 ay boyunca yüzde 97 oranında virüsten korunduğu ifade edildi.

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Bilim insanları, corona virüsüne yakalanıp sağlığına kavuştuktan bir süre sonra Covid-19 aşısı olan kişilerle ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptı. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporunda Ocak 2020 ile Haziran 2022 arasında yapılmış araştırmalar mercek altına alındı.

Bilim insanları corona virüsüne yakalandıktan sonra Covid-19 aşısı olan kişilerin ağır hastalanmaya ve hastaneye kaldırılmaya karşı çok uzun süreli bağışıklık kazandığını tespit etti.

Yüzde 97 oranında engelliyor

Bu kombinasyonun uzun bir süre ciddi bağışıklık sağladığı açıklandı. Araştırmada, “Bu kombinasyon 12 ay boyunca tekrar ağır Covid-19 geçirmeyi yüzde 97 oranında engelliyor” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmasında hatırlatma dozlarının ekstra 6 ay koruma sağladığı ve sadece Covid-19 geçirenlerin yüzde 75’inde bir yıllık bir koruma elde edildiği belirtildi.

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