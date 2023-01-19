20 şehre kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den fırtına uyarısı, Orhan Şen kritik İstanbul bilgisi verdi
19 Ocak hava durumu raporunda Meteoroloji'den 20 şehre kuvvetli fırtına uyarısı geldi. İstanbul dahil olmak üzere söz konusu şehirlerde kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji'ye göre, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üstünde olmaya devam edecek... İstanbul'da bugün yağmur var mı? İşte 19 Ocak Perşembe şehirlerde hava durumu ve Prof. Dr. Orhan Şen'in güne dair kısa değerlendirmeleri...
19 Ocak'a ilişkin Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Buna göre, 20 il için sarı ve turuncu alarm verildi. Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor. İstanbul'da bugün yağmur var mı? Hava profesörü Orhan Şen cevapladı, kısa kısa güne dair havanın bilgileri paylaştı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Kuvvetli rüzgara dikkat!
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Trakya (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) ve Kıyı Ege (Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde Perşembe ve Cuma günleri güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.