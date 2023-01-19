Zincir marketler pazar günü kapanacak mı flaş çağrı geldi!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, zincir marketlerle ilgili flaş bir çağrıda bulundu. Altun, tüm zincir marketlerin pazar günleri kapatılması, tekel ürünlerinin de sadece bakkal ve küçük esnafta satılmasını önerdi.

Abone ol

Küçük esnafların daha rahat nefes alması için zincir marketlerle ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, tüm zincir marketlerin pazar günleri kapatılması, tekel ürünlerinin de sadece bakkal ve küçük esnafta satılması talebinde bulundu.



Ekonomim'in haberine göre, Altun, bu önerisini, İstanbul Ticaret Odası’nın ocak ayı Meclis Toplantısı’nda dile getirdi. Altun, “Bu önerimi daha önce de birçok platformda dile getirmiştim. Çok destek gördü, ancak çok karşı çıkan da oldu. Bu nedenle bir türlü hayata geçmedi. Fakat içinde bulunduğumuz durumun artık bu teklifin hayata geçmesini zorunlu kıldığını düşünüyorum. Bilindiği gibi perakende ürünleri sadece marketler satmıyor" dedi.

Pazar günü bakkallar açık kalsın

Bakkalların da bu ürünleri sattığını belirten Altun, "Ancak marketler, o kadar yaygın bir şekilde yurt geneline yayılmış durumda ki; küçük esnafımızın yaşama şansı adeta elinden alınıyor. Bu durumun sadece, ‘ticaret böyle bir şey’ ya da, ‘serbest piyasa ekonomisi’ gibi söylemlerle açıklanamayacak kadar ciddi boyutlara ulaştığını düşünüyorum. Artık bu önerimin sosyal denge ve bireysel özgürlükler için kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, ‘pazar günleri zincir marketler kapatılsın ve sadece bakkallar açık kalsın’ önerisinde bulunuyorum” diye konuştu.

Aksi halde yaşama şansları kalmayacak

Bu talebin İstanbul perakende sektörü üyelerinin önemli beklentilerinden biri olduğunu kaydeden Altun, “Biz de uzun zamandan beri bu konuda mücadele veriyoruz. Çünkü küçük esnaf da nefes almalı. Aksi halde yaşama şansları kalmayacak” dedi.

Altun, şunları söyledi:

“Pazar günü market zincirleri kapalı olunca sadece tüketiciler bakkallara gitmekle kalmayacak, market çalışanları da pazar günlerini aileleri ile geçirebilme imkanına kavuşacak. Ayrıca zincir marketler, kırtasiye satıyor, kasabadaki kırtasiyeci kapatmak zorunda kalıyor. Zincir marketler, ayakkabı satıyor, ayakkabıcılar kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Okul kıyafeti satıyor, memlekette esnaf kalmıyor. Esnafın olmaması çok kötü bir durum. Küçük esnafa nefes aldırmak gerekiyor. Bu, hem ekonominin gidişatı hem de sosyal hayat için oldukça önemli bir konu.”

Küçük esnaf desteklenmeli

İnsanların emekli olduklarında en kolay yapacakları işin bakkal dükkanı açmak olduğunu söyleyen Altun, “Ama zincir marketlerin yurt geneline yayılması nedeniyle bakkal açamıyor, kırtasiye açamıyor, ayakkabı dükkanı açamıyor. Halbuki bu, bir bireysel özgürlük meselesi. Bireysel özgürlüğün alanı ne kadar kapalı olursa, o ülkede mutluluk o kadar az olur. Mesela fırıncılar olmasaydı, biz koronada aç kalırdık. Bu nedenle küçük esnaf her zaman desteklenmeli” dedi.

Tekel önerisi

Altun, pazar günleri sadece bakkalların ve küçük esnafın açık kalmasıyla insanların oralardan alışveriş yapacağını ve belirli bir sermayeye kavuşan bakkalların daha ucuza mal satmaya başlayacağını kaydetti. Altun, Tekel ürünlerinin de sadece bakkal ve küçük esnaf tarafından satılması önerisinde bulundu.