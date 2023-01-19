Erdoğan Meclis'i fesih kararını 10 Mart'ta imzalayacak! Seçim 14 Mayıs 2023'te yapılacak...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs'a alınması artık neredeyse kesinleşti. Peki bu durumda seçim takvimi nasıl işleyecek?.. AK Parti kulisinde, muhalefet erkene alınmış seçime destek vermediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis'i yenileme kararnamesini 10 Mart Cuma günü imzalayacağı, seçimin de 14 Mayıs'ta yapılacağı konuyuluyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimi içi 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından seçim takviminin nasıl ilerleyeceği tartışılmaya başlandı. Seçimi öne çekme kararının Meclis’te alınması için en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor.

Erdoğan seçim 10 Mart'ta kararı alacak!

Hürriyet'te yer alan habere göre; sürpriz bir gelişme olmazsa seçim kararının doğrudan Cumhurbaşkanı’nın kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. AK Parti kulisinde, Erdoğan’ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği belirtiliyor.

'Fesih' iddiasına karşı çıkılıyor

Yenilenmesine karar verilen Meclis görevine devam edecek. Bu nedenle Cumhur İttifakı “yenileme” kararının “fesih” olarak yorumlanmasına itiraz ediyor.

Cumhurbaşkanı adayı bildirme takvimi

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Sonraki 5’inci günde başvuru süresi bitecek. Yani cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak.

Seçmenden imza talep eden adaylar da 5 Nisan’da YSK’ya başvuracak. Sonraki günlerde cumhurbaşkanı geçici aday listesi ve 10 Nisan gibi de kesin aday listesi yayınlanacak.

Adayı seçime bir gün kala öğrenmeyiz inşaallah!

Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının belli olmasına rağmen Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını Şubat ayındü aancak açıklayabileceği hatta, Mart ayına sarkacağı iddiaları var. Bu duruma sosyal medyadan alaycı paylaşımlar gelmeye başladı. CHP'li Atilla Taş, "Adayı seçime bir gün kala açıklamazlar inşaallah" paylaşımı yapınca binlerce beğeni aldı.

Vergi rekortmeninden olay soru!

Türkiye'nin vergi rekortmenlerinden Avukat Gönenç Gürkaynak da, kişisel Twitter hesabından, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde rakibi olacak siyasetçinin kim olduğunun 14Mayıs'ta sandığa gidilirken biliniyor olacağından emin miyiz?" paylaşımı yaptı.