BIST 5.384
DOLAR 18,80
EURO 20,30
ALTIN 1.154,65
HABER /  POLİTİKA

Hakan Bayrakçı anket sonuçlarını paylaştı Erdoğan ilk sırada üçüncülüğe yükselen isim dikkat çekti

Hakan Bayrakçı anket sonuçlarını paylaştı Erdoğan ilk sırada üçüncülüğe yükselen isim dikkat çekti

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Ankette Erdoğan'ın birinci çıktığını söyleyen Bayrakçı, "İkinci sırada yüzde 19'la Mansur Yavaş. Üçüncülüğe Kemal Bey yükseldi son dönemde. Eskiden üçüncülükte İmamoğlu çıkıyordu. Dördüncü Meral Akşener, Kemal bey beşinci çıkıyordu, şimdi üçüncü sıraya yürüdü. " dedi.

Abone ol

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, TVNET'te yayımlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşeceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anket çalışmaları hakkında bilgiler veren Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anket verilerinde birinci durumda olduğunu açıkladı.

Erdoğan birinci çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anket verilerini açıklayan Bayrakçı, "Bugün yine Cumhurbaşkanı birinci durumda onu söyleyeyim öncelikle. Kimi Cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz dediğimizde 8-10 isim çıkıyor, Erdoğan diyenler birinci çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Dip akıntısı gelebilir"

Hakan Bayrakçı anket verilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinciliğini Mansur Yavaş'ın takip ettiğini açıkladı. Bayrakçı, "İkinci sırada yüzde 19'la Mansur Yavaş. Üçüncülüğe Kemal Bey yükseldi son dönemde. Eskiden üçüncülükte İmamoğlu çıkıyordu. Dördüncü Meral Akşener, Kemal bey beşinci çıkıyordu, şimdi üçüncü sıraya yürüdü. Bir aydır ölçmedim size bir ay önceki rakamı söylüyorum. Mansur Yavaş yine ikinci çıkıyordu ama Cumhurbaşkanıyla aralarında 19-20 puan fark var." dedi. Bayrakçı, daha önceki seçim anketlerinde olduğu gibi 'dip akıntısının' gelebileceğini belirtti. Bayrakçı "Dip akıntısı gelebilir. Ekonomik sebeplerle aleyhte de gelebilir ama milli savunma sanayii ve son ekonomik icraatlar, EYT ve asgari ücret zammı, nedeniyle iktidarın lehinde de gelebilir." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Marketlerde bunu da gördük! Litresi 25 liraya dayanan süte alarm taktılar
Marketlerde bunu da gördük! Litresi 25 liraya dayanan süte alarm taktılar
MHP’li Başkan “AK Partilliler bizi eziyor” diyerek istifa etti! 8 yıldır başkanlık yapıyordu
MHP’li Başkan “AK Partilliler bizi eziyor” diyerek istifa etti! 8 yıldır başkanlık yapıyordu
Mersin’de terör operasyonu! DEAŞ’ın kasası 2 şüpheli gözaltına alındı
Mersin’de terör operasyonu! DEAŞ’ın kasası 2 şüpheli gözaltına alındı
Araştırmada çarpıcı sonuç! Corona geçirdikten sonra Covid-19 aşısı olduysanız...
Araştırmada çarpıcı sonuç! Corona geçirdikten sonra Covid-19 aşısı olduysanız...
Pusu kurup kurşun yağdırdılar şoförün hareketi hayat kurtardı
Pusu kurup kurşun yağdırdılar şoförün hareketi hayat kurtardı
Dikkat! O metro istasyonu geçici olarak kapatılıyor
Dikkat! O metro istasyonu geçici olarak kapatılıyor
Peş peşe sefer iptalleri! Yola çıkmadan göz atın
Peş peşe sefer iptalleri! Yola çıkmadan göz atın
Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti verdi gözler Altılı Masa’da! İşte adayın duyurulacağı tarih
Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti verdi gözler Altılı Masa’da! İşte adayın duyurulacağı tarih
Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak! İlk alım bu yıl olacak
Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak! İlk alım bu yıl olacak
Belden yukarısı olmayan ceset kıyıya vurdu
Belden yukarısı olmayan ceset kıyıya vurdu
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 kişi öldü
Mardin’de yabancı plakalı otomobile silahlı saldırı: 3 kişi öldü
Ak Parti eski ilçe başkanının oğlu spor yaparken hayatını kaybetti
Ak Parti eski ilçe başkanının oğlu spor yaparken hayatını kaybetti