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17 noktada ormanı ateşe verdi! O şüpheli yakalandı meğer...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
17 noktada ormanı ateşe verdi! O şüpheli yakalandı meğer...

 KAHRAMANMARAŞ’ta 17 farklı noktada ormanlık araziyi ateşe verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

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Yangın olayı Andırın ilçesi Kızık Mahallesi sınırlarında yaşandı. Ormanlık alanlardaki dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. 

2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının 17 farklı noktadan yakılarak çıkarıldığı tespit edildi.

Jandarma tarafından yapılan araştırmada, ormanlık alanları akli dengesi yerinde olmayan M.E’nin yaktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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