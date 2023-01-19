17 noktada ormanı ateşe verdi! O şüpheli yakalandı meğer...
KAHRAMANMARAŞ’ta 17 farklı noktada ormanlık araziyi ateşe verdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.Abone ol
Yangın olayı Andırın ilçesi Kızık Mahallesi sınırlarında yaşandı. Ormanlık alanlardaki dumanları gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının 17 farklı noktadan yakılarak çıkarıldığı tespit edildi.
Jandarma tarafından yapılan araştırmada, ormanlık alanları akli dengesi yerinde olmayan M.E’nin yaktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.