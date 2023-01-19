Millet kime 'yeter' diyecek? Erdoğan'ın kararı için Akif Beki ve Okan Müderrisoğlu bakın ne dedi?

14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek iktidar olan Menderes üzerinden seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklayan Erdoğan'ın kararıyla ilgili yazarlar Akif Beki ve Okan Müderrisoğlu, iki farklı görüş dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret ederek, Adnan Menderes'in iktidara geldiği 14 Mayıs 1950 seçimleriyle mesaj verdi.

Erdoğan, "Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz." dedi. Peki Erdoğan'ın tercihi hangi ittifaka yaracak?

Akif Beki: Millet kime yeter diyecek?

Seçilen tarih ve söylemi doğru bulan da var yanlış bulan da. Karar yazarı Akif Beki, tercihin muhalefete yarayacağını ironi yaptığı "Millet kime yeter diyecek?" başlıklı yazısında dile getirdi:

"Zaten terörün bitirilmesine de hiç sevinemeyenler... Savunma sanayinin başarılarından hep rahatsız olanlar....

Türkiye kendi tankını, topunu, savaş uçağını üretsin istemeyen mandacılar, sömürge zihniyetliler, darbe şakşakçıları...

Taş üstüne taş koymayan, koydurmayan yatırım düşmanları...Ülkenin, milletin iyiliğini dilemeyen hainler... Her hizmete karşı çıkan hayırsızlar...

TOGG'u, Türkiye Yüzyılı'nı durdurmaya yemin edenler... Hani şu daha önce ezanları susturmak, bayrakları indirmek için çalışanlar...

Eski namlarıyla söylersek Sisi'ye, Esad'a diz çöktüremeyenler; Emirlikler'le Suud ve İsrail'e teslim aldıramayanlar; 'başaramayacaksınız' diye yüzüne haykırılanlar kimlerse onlar işte.

Anladınız siz onları; kepazelikleri dur durak bilmeyen cümle muhalefet, ismen de Altılı Masa, tek parti zihniyetindeki habisler yani..."

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Müderrisoğlu: Erdoğan'ın milletle özdeşleşen karakteri

Buna karşın Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, seçilen söylemin cumhur ittifakına yaracacağını düşünenlerden.

Millet İttifakı'nın "millet" kavramının içinin dolduramadığını artı puan kazanamayacağını düşünen Müderrisoğlu nedenlerini de "14 Mayıs sembolizmi hangi ittifaka yarar?" başlıklı yazısında böyle ifade etti:

"Çünkü 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, bir millet ve lideri tarafından bastırılırken, Erdoğan'ın sarf ettiği sözler zihinlerde hala tazeliğini koruyor. Ne demişti Erdoğan?

"Milletin gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar hayatımda. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil!"

Önümüzdeki günlere...

Erdoğan'ın milletin bağrından çıkan ve milletle özdeşleşen karakteri üzerinden yaklaşılır,

Cumhurbaşkanı'nın siyasi hayatı boyunca vesayetle mücadeleyi ve büyük Türkiye dönüşümünü milletle başardığı gözetilir,

"AK Parti'yi millet kurdu" söyleminin, sosyopolitik derinliği hesaba katılırsa birçok ezberin daha başta bozulacağı söylenebilir."

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