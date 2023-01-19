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Süper Lig'de 20. hafta heyecanı! TFF takvimi açıkladı

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı! TFF takvimi açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış müsabakasında yarın Adana Demirspor ile Giresunspor saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın
20.00 Adana Demirspor - Giresunspor

21 Ocak Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray - Antalyaspor

22 Ocak Pazar
13.30 Gaziantep FK - DG Sivasspor
16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük
16.00 Kayserispor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - İstanbulspor

23 Ocak Pazartesi
20.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü
20.00 Ümraniyespor - Fenerbahçe

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