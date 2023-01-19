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EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödemeler başladı, faturalara yansıyacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödemeler başladı, faturalara yansıyacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizmasında usulsüzlük yaparak 11 milyar lirayı iç eden 40 şirketten 1 milyar liraya yaklaşan kısmının tahsil edildiğini açıkladı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ikili anlaşmalar çerçevesinde sehven ya da kasıtlı olarak EPİAŞ’a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 liranın geri ödenmesine karar vermişti. EPDK tarafından yapılan açıklamada da faiziyle birlikte 11 milyar lirayı aşan bu meblağın AUF mekanizmasının doğası gereği maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerin faturalarına yansıyacağı ifade edilmişti.

"Tüketicilerin maliyetlerinde düşüş anlamına geliyor"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Yılmaz, 40 şirketin bu meblağı mutlak surette geri ödeyeceğini idari soruşturma sürecinin ise ayrıca yürütüldüğünü vurguladı.

Yılmaz “Basında yer alan AUF mekanizması için yürütmeyi durdurma kararı çıktığı yönündeki haberler de doğru değil. Bu tip haberlere itibar edilmemeli. AUF konusunda hukuki açıdan hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil.

Şirketlerin büyük kısmı geri ödeme sürecini başlattı. Kararımızın tebliğinin üzerinden 1 hafta geçmeden 1 milyar liraya yaklaşan bir kısmı tahsil edildi. Şu unutulmamalı: Bu bir ceza değil haksızca alınmış bir meblağın geri iadesi. Ödemeye yanaşmayan şirket olursa EPİAŞ’taki alacaklarından ve teminatlarından keseceğiz. Yani ya ödenecek ya ödenecek. Birileri inanmak istemeyebilir ama 11 milyarı lirayı aşan bu meblağ AUF havuzundan bütün tüketicilerin maliyetlerinde düşüş anlamına geliyor. Umuyorum bundan sonra bütün şirketlerimiz AUF konusunda en az EPDK kadar hassas davranır.”

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