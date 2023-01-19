Milyonlarca EYT'linin merak ettiği hesaplama! Bunu yapın ne kadar alacaksınız öğrenin
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası için Mart ayının işaret edilmesinin ardından emekli adayları kıdem tazminatı hesaplarına başladı. Hangi çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak? Detaylara bakın...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası için Mart ayını işaret etmesinin ardından emekli adayları kıdem hesaplarına başladı.
Kıdem tazminatı hesabında; çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarı esas alınıyor. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya ekleniyor.
tv100'de yer alan habere göre çalışanın eline fiilen geçen ücretle birlikte sigorta primi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmadan belirlenen brüt ücrete göre hesaplama yapılıyor.
Örnek hesap
Örneğin bir çalışan 8 yıl çalışmış olsun, son aylığı da 8 bin 500 TL olsun. Bu durumda kıdem tazminatı 8 X 8.500 TL = 68.000 TL oluyor.