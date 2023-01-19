BIST 5.447
DOLAR 18,79
EURO 20,34
ALTIN 1.154,60
HABER /  DÜNYA

Ermenistan'da askeri birlikte yangın; Askerler yanarak can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ermenistan'da askeri birlikte yangın; Askerler yanarak can verdi

ERMENİSTAN'ın Geğarkunik bölgesi Azat köyü yakınlarında konuşlu askeri birlikte çıkan yangında 15 asker öldü, 3 asker yaralandı.

Abone ol

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırına yakın Geğarkunik'e bağlı Azat köyünde konuşlu İstihkam Bölüğü kışlasında yangın çıktığını bildirdi.

Bakanlık, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğunu belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
20 şehre kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den fırtına uyarısı, Orhan Şen kritik İstanbul bilgisi verdi
Foto Galeri 20 şehre kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den fırtına uyarısı, Orhan Şen kritik İstanbul bilgisi verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
6'ncı kattan düştü doktorlar 'yaşaması imkansız' dedi hastaneden çıktı Müslüman oldu
6'ncı kattan düştü doktorlar 'yaşaması imkansız' dedi hastaneden çıktı Müslüman oldu
Çavuşoğlu'ndan net mesaj: "Türkiye, sahada ve masada güçlü olmalı"
Çavuşoğlu'ndan net mesaj: "Türkiye, sahada ve masada güçlü olmalı"
Millet kime 'yeter' diyecek? Erdoğan'ın kararı için Akif Beki ve Okan Müderrisoğlu bakın ne dedi?
Millet kime 'yeter' diyecek? Erdoğan'ın kararı için Akif Beki ve Okan Müderrisoğlu bakın ne dedi?
Doktorları dinlemedi, vücudunda gezmeye başladı! Karnından ve ayağından çıkarıldı
Doktorları dinlemedi, vücudunda gezmeye başladı! Karnından ve ayağından çıkarıldı
Alperen Şengün double-double yaptı! Houston Rockets mağlup oldu
Alperen Şengün double-double yaptı! Houston Rockets mağlup oldu
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı! TFF takvimi açıkladı
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı! TFF takvimi açıkladı
Belediye garajında patlama! Başkanın makam aracı küle döndü
Belediye garajında patlama! Başkanın makam aracı küle döndü
Birçok ilçeden görüldü merak uyandırdı! Bir saat boyunca öylece kaldı
Birçok ilçeden görüldü merak uyandırdı! Bir saat boyunca öylece kaldı
14 Mayıs'ta söz milletin! 19 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
14 Mayıs'ta söz milletin! 19 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a yolsuzluk cevabı: Var mısın yüzleşelim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a yolsuzluk cevabı: Var mısın yüzleşelim
Elmas zengini ailesinden kalacak serveti reddetti! Küçük kızın nedeni bu oldu...
Elmas zengini ailesinden kalacak serveti reddetti! Küçük kızın nedeni bu oldu...
17 noktada ormanı ateşe verdi! O şüpheli yakalandı meğer...
17 noktada ormanı ateşe verdi! O şüpheli yakalandı meğer...