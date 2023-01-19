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Yarıyıl tatili başlıyor! MEB'den bir ilk ücretsiz olacak tarih belli oldu

Yarıyıl tatili başlıyor! MEB'den bir ilk ücretsiz olacak tarih belli oldu

Yaklaşık 19 milyon öğrenci, yarından itibaren karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde ücretsiz kurs açacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.İşte tüm detaylar...

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2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi yarın sona erecek. 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere yarın karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, 21 Ocak Cumartesi başlayacak ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Ücretsiz kurslar, "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda açılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

Karneden sonra dijital materyaller kullanıma açılacak

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanıma sunulacak. MEB, yeni dijital eğitim materyallerini, yarından itibaren karne alan öğrenciler için resmi internet sitesinden kullanıma sunacak.

BİLSEM'lerde 55 farklı atölye kurulacak

BİLSEM'lerdeki bilim ve sanat kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak. 55 farklı atölye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde öğrencilerle buluşturulacak.

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