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Gazprom açıkladı: Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak!

Gazprom açıkladı: Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak!

RUS enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı bugün düne kıyasla yüzde 23 azalarak 25,1 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşecek.

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Gazprom’dan Rus basınına yapılan açıklamada, şirketin Sohranivka dağıtım noktasından gaz sevkiyatı talebinin Ukrayna tarafından reddedildiği kaydedildi.

Sevkiyatın Suca noktasından devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu noktadan sevkiyat miktarının bugün 25,1 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşeceği belirtildi.

Dün, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 32,6 milyon metreküp doğal gaz gönderen Gazprom'un sevkiyatı böylece 18 Ocak'a göre yüzde 23 gerileyecek.

Ukrayna, Mayıs 2022'de Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı sonlandırmıştı.

Gazprom'un Batı ve Orta Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatı Kuzey Akım boru hatları ve Yamal-Avrupa üzerinden durmuştu. Şirketin söz konusu bölgelere sevkiyatı sadece Ukrayna üzerinden devam ediyor.

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