BIST 5.447
DOLAR 18,79
EURO 20,34
ALTIN 1.154,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kendisine çarpan otomobilin parçaları ile dedektif gibi sürücünün izini sürüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kendisine çarpan otomobilin parçaları ile dedektif gibi sürücünün izini sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde pazar alışverişi sonrası eve dönüş yolunda otomobilin çarpması sonucu hastanelik olan adam, kaçan sürücüsünün aracından düşen parçaları delil olarak toplayıp eve getirdi. Parçalardan yola çıkarak araç sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi isteyen yaralı adam, "7 tane platinim var, onlara zarar gelseydi benim ömrüm bittiydi. Arkadan başka bir araba gelseydi, kesin öbür dünyaya gönderirdi" diyerek tepki gösterdi.

Abone ol

Olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi, Burmahancı Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Olay anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, Ramazan Daldal'ın arkasından gelen otomobilin çarpması ve durmadan yola devam etmesi görüntüleri yer aldı.

Talihsiz adam, pazardan aldığı sebze ve meyveler ise yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adamın, yapılan kontrollerde vücudunda çıkık ve yırtık meydana geldiği belirlenirken, yüzü ise tanınmayacak hale geldi.

"Biz insan sütü emdik, müdahale edilecekse edilir"

Olay anında yaşadıklarını anlatan Ramazan Daldal, "Pazar yeri dönüşü yolun şarampol kısmında su birikintisi olduğu için yolun soluna geçmeye mecbur kaldım. Arkama baktım, araba ile mesafem uzaktı. Geçerim diye hesap ettim. Araba hızıyla tepemden aşağıya ıslattı, ben ne yaptığımı bilmiyorum. Arabanın ayna kısmına vurmuşum ve beni o anda yere uzattı. Daha sonra ben bağırınca arabanın kornasına bastı, dörtlüyü yaktı, daha da hızlandı. Sonra markettekiler koştu ve oğlumu aradım. Sonra ambulans geldi, beni hastaneye sevk etti. Sonra polis gelmiş ve inceleme başlatmış. Hastanede filmlerim çekildi, sağ kolumda ve kürek kemiğimde çıkık ve yırtık olduğu tespit edildi. MR çekildikten sonra durum net belli olacak. İnsan durur, kediye de çarpsa bir canlıya da vursa durur ve geçmiş olsun denilir. Biz insan sütü emdik, müdahale edilecekse edilir, sonra durumuna göre hastaneye götürülür, gereken neyse o yapılır. O zaman ben de ondan şikayetçi olmazdım" diye konuştu.

Parçalar üzerinden sürücünün kimliğinin tespit edilmesini isteyerek şikayetçi oldu

Kaza sonrası durmayarak yoluna devam eden sürücüye seslenen Daldal, "Otomobil vurunca dağdan gelen domuz sandım açık ve net. Öyle araba kullanılmaz, burası şehir içi ve bu kadar hızlı araba kullanılmaz. O yüzden zoruma gidiyor. Dizimde, kolumda ağrılar var. Sağ kolum tutmuyor. Allah’tan aynaya vurmuşum. Yoksa vücudumda 7 tane platinlerim var, onlara zarar gelseydi benim ömrüm bittiydi. Allah'tan arkasından bir araba gelmedi, gelseydi kesin öbür dünyaya gönderirdi" diye tepkisini dile getirdi.
Diğer taraftan Daldal, olay yerinde çarpmanın etkisi ile araçtan düşen parçaları delil olarak topladı. Parçaları evine getiren ve gözü gibi bakan Daldal, parçalar üzerinden sürücünün kimliğinin tespit edilmesini isteyerek şikayetçi oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar
Foto Galeri Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 151 kişi gözaltına alındı! Dev operasyonda 287 kilo ele geçirildi
İstanbul'da 151 kişi gözaltına alındı! Dev operasyonda 287 kilo ele geçirildi
Reuters Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi dedi sıraladı! Seçim sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
Reuters Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi dedi sıraladı! Seçim sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
Bülent Arınç'tan bomba seçim çıkışı! Arınç'tan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi çıldırtacak sözler...
Bülent Arınç'tan bomba seçim çıkışı! Arınç'tan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi çıldırtacak sözler...
Gazprom açıkladı: Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak!
Gazprom açıkladı: Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak!
EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödemeler başladı, faturalara yansıyacak
EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödemeler başladı, faturalara yansıyacak
Ermenistan'da askeri birlikte yangın; Askerler yanarak can verdi
Ermenistan'da askeri birlikte yangın; Askerler yanarak can verdi
6'ncı kattan düştü doktorlar 'yaşaması imkansız' dedi hastaneden çıktı Müslüman oldu
6'ncı kattan düştü doktorlar 'yaşaması imkansız' dedi hastaneden çıktı Müslüman oldu
Çavuşoğlu'ndan net mesaj: "Türkiye, sahada ve masada güçlü olmalı"
Çavuşoğlu'ndan net mesaj: "Türkiye, sahada ve masada güçlü olmalı"
Millet kime 'yeter' diyecek? Erdoğan'ın kararı için Akif Beki ve Okan Müderrisoğlu bakın ne dedi?
Millet kime 'yeter' diyecek? Erdoğan'ın kararı için Akif Beki ve Okan Müderrisoğlu bakın ne dedi?
Doktorları dinlemedi, vücudunda gezmeye başladı! Karnından ve ayağından çıkarıldı
Doktorları dinlemedi, vücudunda gezmeye başladı! Karnından ve ayağından çıkarıldı
Alperen Şengün double-double yaptı! Houston Rockets mağlup oldu
Alperen Şengün double-double yaptı! Houston Rockets mağlup oldu
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı! TFF takvimi açıkladı
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı! TFF takvimi açıkladı