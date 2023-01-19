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Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar

Antalya’da bir kişi, bileziklere bakma bahanesiyle girdiği kuyumcuda iki kadının önünde bulunan yaklaşık 40 bin lira değerindeki bileziği el çabukluğuyla çaldı. Hırsızın rahat tavırları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bileziği çalınan Emine Bolat "Araba alacaktık; Allah bildiği gibi yapsın, biz çok zor durumdayız" dedi.

Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kapalıyol’daki (Kazım Özalp Caddesi) bir kuyumcuda meydana geldi. Şüpheli bir erkek, bilezik bakma bahanesiyle içerisi çok kalabalık olan kuyumcuya girdi.

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Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar

Elindeki siyah montla iş yeri içinde keşif yapan şüpheli, iki kadının önünde tezgahta bulunan 4 bileziği gözüne kestirdi. İki kadının dikkatinin dağıldığı anda şüpheli tezgah üzerindeki bir bileziği el çabukluğuyla aldı. 

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Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar

Bir süre daha iki kadının arkasında etrafı izleyen şüpheli, daha sonra yandaki müşterilere de bakarak iş yerinden ayrıldı. Bileziklerden birinin eksik olduğunu gören kadınlar, güvenlik kameralarını izleyince hırsızlığı gördü. 

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Gelin ile kayınvalide kuyumcuda kabusu yaşadı 'araba alacaktık' dedi şoku atlatamadılar

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerine gelen ekipler, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir hayli üzgün olduğu görülen kadınların hala olayın şokunda oldukları görüldü. 

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