BIST 5.443
DOLAR 18,79
EURO 20,34
ALTIN 1.154,91
HABER /  GÜNCEL

Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu

Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi son 42 yılın en durgun dönemini geçiriyor. Kar yağmadığından dolayı Kartalkaya’da yalnızca yapay kar üretilen pistlerde turistler kayak yapabiliyor. Otellerde yüzde 20 oranında doluluk yaşanıyor.

Abone ol

Bolu’nun en yüksek rakımlarında bulunan Kartalkaya, son 42 yılın en kötü dönemini geçiriyor.

Bolu’da kar yağmadan geçen ocak ayı, Kartalkaya’yı vurdu. Kar yağmamasından dolayı kayak pistlerinin çoğu kapalıyken yalnızca yapay kar üretilen kayak pistlerinde vatandaşlar kayak yapabiliyor.

Yüzde 20 oranında doluluk yaşayan oteller ise bir an önce Bolu’ya kar yağmasını bekliyor.

Kartalkaya’da tüm otel pistlerinin birleşmesinden dolayı yapay karla yapılan kayak pistinde tüm otellerin müşterileri kayak yapma şansı buluyor.

Son 42 yılın en kötü sezonu


Otellerde istenilen doluluk oranı yakalanamazken Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, Kartalkaya'ya çok az kar yağdığını dile getirdi.

Ergül, ''Kartalkaya benim bildiğim son 42 yılın en kötü sezonunu yaşıyor. 25 pist olan yerde 10-12 tane pist açık. Açık olanlarda da keyifli bir kayak yok.'' dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da yaşandı oğlu isyan etti! Yaşlı kadını karyolaya bağlayıp 3 kişi...
Afyonkarahisar'da yaşandı oğlu isyan etti! Yaşlı kadını karyolaya bağlayıp 3 kişi...
Başsavcılıktan Sinan Ateş açıklaması! 'Savcı değişti' iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan Sinan Ateş açıklaması! 'Savcı değişti' iddialarına yalanlama
Yarıyıl tatili başlıyor! MEB'den bir ilk ücretsiz olacak tarih belli oldu
Yarıyıl tatili başlıyor! MEB'den bir ilk ücretsiz olacak tarih belli oldu
Kendisine çarpan otomobilin parçaları ile dedektif gibi sürücünün izini sürüyor
Kendisine çarpan otomobilin parçaları ile dedektif gibi sürücünün izini sürüyor
İstanbul'da 151 kişi gözaltına alındı! Dev operasyonda 287 kilo ele geçirildi
İstanbul'da 151 kişi gözaltına alındı! Dev operasyonda 287 kilo ele geçirildi
Reuters Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi dedi sıraladı! Seçim sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
Reuters Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi dedi sıraladı! Seçim sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
Bülent Arınç'tan bomba seçim çıkışı! Arınç'tan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi çıldırtacak sözler...
Bülent Arınç'tan bomba seçim çıkışı! Arınç'tan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi çıldırtacak sözler...
Gazprom açıkladı: Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak!
Gazprom açıkladı: Avrupa'ya gaz sevkiyatı yüzde 23 azalacak!
EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödemeler başladı, faturalara yansıyacak
EPDK Başkanı açıkladı: Geri ödemeler başladı, faturalara yansıyacak
Ermenistan'da askeri birlikte yangın; Askerler yanarak can verdi
Ermenistan'da askeri birlikte yangın; Askerler yanarak can verdi
6'ncı kattan düştü doktorlar 'yaşaması imkansız' dedi hastaneden çıktı Müslüman oldu
6'ncı kattan düştü doktorlar 'yaşaması imkansız' dedi hastaneden çıktı Müslüman oldu
Çavuşoğlu'ndan net mesaj: "Türkiye, sahada ve masada güçlü olmalı"
Çavuşoğlu'ndan net mesaj: "Türkiye, sahada ve masada güçlü olmalı"