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Pitbull köpeğini alacaklısına saldırttığı iddia edilen tekstilci konuştu: Köpeği zapt edemedik

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pitbull köpeğini alacaklısına saldırttığı iddia edilen tekstilci konuştu: Köpeği zapt edemedik

BURSA'da Pitbull köpek ile alacaklısına saldırma talimatı verdiği iddia edilen tekstilci Mehmet Murat Ö. iddialara açıklık getirdi. Murat Ö., "Erol D., Ender G.'ye yumruk vurur vurmaz burnu kanadı. Bizde köpeği zapt edemedik. Talimat verdiğimiz iddiası doğru değil" dedi.

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Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı alacaklısına Pitbull köpeği ile saldırma talimatı verdiği iddia edilen baba-oğula 'silahla kasten nitelikli şekilde yaralama' suçundan 4 yıl 6'şar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Baba Mehmet Murat Ö. ise haklarında çıkan iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:

"Erol D.'nin eşi, benim eşimin yaklaşık 20 yıllık arkadaşı. Ben elden para verdim. BİTCOİN'de parayı kaybettikten sonra bana bir iftira attı, parayı vermemek için. İş yerime geldi, bana hakaret etti.

Benim iş yerimde hamallık yapan Ender G. adındaki çalışanım makineleri sökmek için benimle geldi. O gün makineleri sökeceği için köpeğiyle beraber biz gittik aldık. Erol D. bize ağzına gelen her şeyi saydı. Araya Ender G. girdi. Tartışmalarıyla birlikte Erol D., Ender G.'ye yumruk vurur vurmaz burnu kanadı. Bizde köpeği zapt edemedik. Talimat verdiğimiz iddiası doğru değil. Ender'i tutuyoruz köpek bize saldırıyor.  Oğlum bizden daha cesaretli çıktı. Köpeği biz tuttuktan sonra sokağa çıkarak gitti."

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte yargılamaya ileriki günlerde başlanacak.
Olaydan sonra Erol D. yaptığı röportajda, “Mehmet Murat Ö. ben şehir dışındayken ailevi problemleri olduğu için eşiyle evime geldi. Evimde problem çıkarınca eşim de beni aradı. Kendisinin evimden çıkmasını istedim. Bana küfür ve tehditler savurdu. Bursa’ya geldiğimde beni konuşmak için kafeye çağırdı. Kafeye gittiğimde beni oğlu karşıladı. Oğlu beni babasının olduğu bir işyerine götürdü. Arkadaşıyla beni bekliyormuş. Daha sonra bana neden selam vermedin ? diyerek saldırmaya başladılar. Kafamda sopa kırdılar, ardından kapıyı açtılar. Karşımda Pitbull cinsi köpek gördüm. Köpeğe bana saldırması için komut verdiler. Köpekle mücadele ederken beni yere yatırıp öldürmeye teşebbüs ettiler. Kollarım parçalandı. Bir şekilde kendimi dışarı atıp çevredekilerden yardım almayı başardım. En kısa zamanda adalet karşısında hesap vermelerini istiyorum” dedi.

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