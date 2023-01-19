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Yüzde 65 zammı az bulan özel okullar velileri çıldırttı!

Yüzde 65 zammı az bulan özel okullar velileri çıldırttı!

Özel öğretim kurumlarının 2023 yılı zam oranları yüzde 65 olarak belirlendi. Zammı az bulan kurumların yemek ve ulaşımda yüksek fiyat talebi velileri çileden çıkardı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 fiyatlarına yapılacak zammın yüzde 65 olarak belirlendiğini açıkladı. Yapılan yüzde 65 zammı az bulan özel okullar; yemek, servis, kıyafet ve kitap fiyatlarıyla ücretlerini neredeyse 3’e katladı. Yapılan zamma karşı tepkili olan aileler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bursa’daki özel bir okulda iki çocuğunun okuduğunu belirten aile, “Geçen sene yemek ve eğitim için 65 bin lira ödedik. Bu sene 189 bin lira oldu. Eğitimden yapamadıkları zammı yemek ve servisten yapıyorlar” diye dert yandı.

Başka bir aile ise yaptıkları araştırma karşısında yaşadıkları şoku şöyle dile getirdi;

“Anaokulu için verdikleri ortalama fiyat eğitim ve kırtasiye ortalama 100 bin lira civarındadır. Daha üstü fiyat veren okulda var. Şu an içinde bulunduğumuz yıla ortalama 30 ile 50 bin civarında kayıt yapılmışken, önümüzdeki yıl 100 bin liranın üzerinde ödeme yapılması korkunç bir durumdur. Ayrıca sözleşme harici enflasyona ve asgari ücrete dayalı ara zamda yapıyorlar. 4 Şubat’a kadar kayıt için zaman biçip, daha 4 Şubat gelmeden kırtasiye masrafına 2 bin lira zam yaptılar. ‘Kırtasiye masrafları dolarla alındığı için gün geçtikçe fiyat artıyormuş’ diye de açıklamada bulunuyorlar.”

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