Çaycuma'da 400 kiloluk domuz vuruldu görenler inanamadı 3 aydır bu domuzun peşindeyim

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürek avı başlatan avcılar, 3 aydır takip ettikleri 400 kilo ağırlığındaki domuzu vurdu.

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İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar Mahallesi’nde sürek avı yapan avcılar, yaklaşık 3 aydır takip ettikleri 400 kilogram ağırlığındaki domuzu vurdu.

Vurduğu domuz ile fotoğraf çektiren avcı Muhammet Ş., "3 aydır bu domuzun peşindeyim. Sürekli bununla ilgili görüntüler geliyordu. Ben ve yanımda olan arkadaşımla gittim. O kendisi araba kullanıyordu. Ben nişan alarak domuzu vurdum. Ortalama canlı ağırlığı 400 kilo. İnanılmaz büyüklükte azılı domuz" dedi.