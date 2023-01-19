BIST 5.447
DOLAR 18,79
EURO 20,34
ALTIN 1.154,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çaycuma'da 400 kiloluk domuz vuruldu görenler inanamadı 3 aydır bu domuzun peşindeyim

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çaycuma'da 400 kiloluk domuz vuruldu görenler inanamadı 3 aydır bu domuzun peşindeyim

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürek avı başlatan avcılar, 3 aydır takip ettikleri 400 kilo ağırlığındaki domuzu vurdu.

Abone ol

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar Mahallesi’nde sürek avı yapan avcılar, yaklaşık 3 aydır takip ettikleri 400 kilogram ağırlığındaki domuzu vurdu.

Vurduğu domuz ile fotoğraf çektiren avcı Muhammet Ş., "3 aydır bu domuzun peşindeyim. Sürekli bununla ilgili görüntüler geliyordu. Ben ve yanımda olan arkadaşımla gittim. O kendisi araba kullanıyordu. Ben nişan alarak domuzu vurdum. Ortalama canlı ağırlığı 400 kilo. İnanılmaz büyüklükte azılı domuz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüzde 65 zammı az bulan özel okullar velileri çıldırttı!
Yüzde 65 zammı az bulan özel okullar velileri çıldırttı!
Otobüs bilet fiyatlarına zam yok demişti! Yeni açıklama geldi: Sözlerimiz çarpıtıldı
Otobüs bilet fiyatlarına zam yok demişti! Yeni açıklama geldi: Sözlerimiz çarpıtıldı
Müftülük Ülkücü Başkan Sinan Ateş için mevlit okunmasına izin vermedi! Gerekçe kızdırdı...
Müftülük Ülkücü Başkan Sinan Ateş için mevlit okunmasına izin vermedi! Gerekçe kızdırdı...
Pitbull köpeğini alacaklısına saldırttığı iddia edilen tekstilci konuştu: Köpeği zapt edemedik
Pitbull köpeğini alacaklısına saldırttığı iddia edilen tekstilci konuştu: Köpeği zapt edemedik
Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu
Kartalkaya'da son 42 yılın en kötü sezonu
Afyonkarahisar'da yaşandı oğlu isyan etti! Yaşlı kadını karyolaya bağlayıp 3 kişi...
Afyonkarahisar'da yaşandı oğlu isyan etti! Yaşlı kadını karyolaya bağlayıp 3 kişi...
Başsavcılıktan Sinan Ateş açıklaması! 'Savcı değişti' iddialarına yalanlama
Başsavcılıktan Sinan Ateş açıklaması! 'Savcı değişti' iddialarına yalanlama
Yarıyıl tatili başlıyor! MEB'den bir ilk ücretsiz olacak tarih belli oldu
Yarıyıl tatili başlıyor! MEB'den bir ilk ücretsiz olacak tarih belli oldu
Kendisine çarpan otomobilin parçaları ile dedektif gibi sürücünün izini sürüyor
Kendisine çarpan otomobilin parçaları ile dedektif gibi sürücünün izini sürüyor
İstanbul'da 151 kişi gözaltına alındı! Dev operasyonda 287 kilo ele geçirildi
İstanbul'da 151 kişi gözaltına alındı! Dev operasyonda 287 kilo ele geçirildi
Reuters Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi dedi sıraladı! Seçim sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
Reuters Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi dedi sıraladı! Seçim sonrası Türkiye'yi ne bekliyor?
Bülent Arınç'tan bomba seçim çıkışı! Arınç'tan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi çıldırtacak sözler...
Bülent Arınç'tan bomba seçim çıkışı! Arınç'tan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi çıldırtacak sözler...